La Convención IBF 2025 será en Atlantic City La IBF regresa a Atlantic City para celebrar su 40.ª Convención Anual en el Caesar’s Atlantic City Hotel & Casino del 1 al 5 de junio de 2025. Anteriormente, la Convención de Formación de la IBF en 1983 y su 31.ª Convención Anual en 2014 tuvieron lugar en Atlantic City. Declaración de la FIB: “Celebrar una convención histórica en Atlantic City, un destino con una trascendental historia del boxeo y en el estado natal de la organización, es verdaderamente apropiado para la ocasión. Caesar’s tiene una ubicación central en el icónico paseo marítimo de Atlantic City y está convenientemente ubicado cerca de muchas cosas para hacer en el área. Se compartirá más información sobre la convención con los miembros de la IBF y con todos los interesados ​​en asistir en los próximos meses”. Ryan García es suspendido por dopaje y pelea con Haney es declarada No Contest OMB ordena Revancha de Navarrete-Valdez Like this: Like Loading...

