OMB ordena Revancha de Navarrete-Valdez El 4 de junio, el equipo de Emmanuel “Vaquero” Navarrete envió una comunicación por correo electrónico a la OMB confirmando la decisión de Navarrete de regresar a la división de peso ligero jr y conservar su estatus como campeón mundial en ese peso luego de su derrota ante Denis Berinchyk por la vacante OMB. título ligero. El Comité de Campeonato de la OMB ha dictaminado que Emanuel “Vaquero” Navarrete efectivamente conserva su estatus como campeón junior de peso ligero de la OMB, aunque su estatus de “súper campeón” será revisado a su debido tiempo. Mientras tanto, se ordenó una revancha entre Navarrete y el campeón interino de la OMB, Oscar Valdez, y a ambos equipos se les dio 20 días para negociar un acuerdo para pelear por el título completo de peso ligero junior de la OMB o se ordenará una oferta de bolsa. Navarrete venció a Valdez por decisión unánime en agosto de 2023, pero tiene marca de 0-1-1 desde entonces. La Convención IBF 2025 será en Atlantic City Round 12 con Mauricio Sulaimán: Las 100 noches 'de gloria' del 'MGM Grand' Like this: Like Loading...

