WBC KO del Año 2020: Povetkin-Whyte Por.Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) escogió el combate entre el Ruso campeón mundial interino de peso pesado del WBC, Alexander Povetkin y el ex campeon mundial Británico Dillian White como el ganador a nocaut del año. Povetkin noqueó a White en el quinto round el pasado 22 de agosto en un evento realizado en el Matchroom Fight Camp, Brentwood, Essex en Gran Bretaña. Provodnikov podría enfrentar a ex luchador de UFC Round 12 con Mauricio Sulaiman: 7 años sin Don José

