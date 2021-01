Round 12 con Mauricio Sulaiman: 7 años sin Don José Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC La columna de hoy estará dedicada exclusivamente a la memoria de mi querido padre, José Sulaiman. Este pasado sábado conmemoramos el séptimo aniversario de ese triste día en el que entró en el camino del no retorno. No hay edad para morir, no hay edad para perder a un ser querido, aunque el tiempo lo cura todo, el recuerdo siempre estará fresco y presente. Mi papá era un ser humano maravilloso que disfrutaba intensamente de la vida. Su sencillez y humildad abrieron las puertas de los corazones de miles y su dedicación al servicio de los demás lo distinguió como el mejor amigo que cualquiera podría tener. Su vida estaba completa, y como repetía, hacía todo como Frank Sinatra cantaba “My Way” (a su manera). Me gustaría hablar sobre sus pasiones y lo que hizo durante su vida. El béisbol, el deporte que amaba. Fue un gran jugador que incluso fue fichado por los Boston Braves pero una fractura mientras resbalaba en el plato lo privó de continuar su sueño y tuvo que regresar a México. Lo llamaron el “Huasteco Bob Feller”, por su gran pitcheo, lanzaba la pelota a gran velocidad y era el rey de los ponches. Nuestra vida giraba en torno al béisbol, porque todos jugamos en Lindavista Little League, allí pasábamos todos los fines de semana desde el amanecer hasta el atardecer, papá como manager y entrenador de nuestros equipos mientras mi mamá siempre estaba a cargo del comedor de la liga. Finalmente, cuando nos hicimos mayores, disfrutamos de un tiempo maravilloso mientras el equipo de “Vagabundos” jugaba todos los domingos; Don José el entrenador, Sandro DeMiguel el entrenador y los cuatro niños de Sulaiman en el campo, jugando con un grupo sensacional de amigos desde la infancia. Cambiaría cualquier día de mi vida para poder volver a vivir uno de esos días. Cuando terminamos, solíamos ir todos a Rio Bamba, nuestra casa, a disfrutar de bocadillos y cervezas, pasar buenos momentos, recordando anécdotas del juego en medio de las risas de nuestro líder. La fotografía, la pasión de Don José. Además de ser dueño y CEO de la fábrica Graphic Controls Mexico, presidente del World Boxing Council, presidente de la liga de béisbol Lindavista, padre de seis entre otras ocupaciones, decidió honrar su pasión y tomó cursos de fotografía por correspondencia por correo. Todos sus hijos e hijas fueron sus modelos, especialmente Lucy. Era común que cuando volvíamos a casa de la escuela posáramos para ayudarlo con sus estudios de fotografía que solía enviar para que Nikon los calificara. Durante las vacaciones familiares, a menudo se detenía en las autopistas hasta una hora en la carretera para tomar la fotografía perfecta en busca de la iluminación exacta. Su definición de fotografía “Un instante en la vida que nunca volverá a suceder”. Comida,su máximo placer. Mi papá no bebía, no fumaba, no festejaba, su única gran satisfacción era comer. No pedía langosta ni caviar, estaba contento con los platos caseros que le preparaba mi madre o con sus huevos de Sanborns, su restaurante local favorito. Nos encantó ver cómo disfrutaba de un buen helado de fresa. Vivió gran parte de su vida a dieta, siempre dijo que perdió 5,000 libras pero ganó 5015. La primera vez que llevé a mi ahora esposa Christiane con mi familia a un almuerzo dominical, fuimos al restaurante Gondola en la Zona Rosa, mi padre ordenó 4 platos, y Chris, que era nutricionista, lo miró con gran sorpresa. En ese momento mi padre le dijo: “Chris, Estoy en esta nueva dieta y tomando estas pastillas que quitan el hambre… ”A lo que mi entonces novia respondió“ Me parece que no funcionan muy bien ¿no? ” Después de un completo silencio de todos, mi padre se echó a reír a carcajadas para el alivio de todos … Trabajo, dedicó su vida a trabajar incansablemente, su lema era “Nada es imposible en la vida, algunas cosas pueden tardar más pero nada es imposible”. Desde niño trabajó detrás del mostrador de la tienda de nuestro querido abuelo Don Elías; en Ciudad Victoria, fundó el club 20-30 y tuvo una diversidad de actividades que incluyeron la venta de zapatos en toda la región; construyó el “Cine Avenida” junto a su tío Jorge Chagnon y, finalmente, el destino lo llevó a la Ciudad de México para dedicar su vida a Graphic Controls, la empresa manufacturera que ha sido el negocio familiar desde 1963. Fue implacable, trabajó más duro que nadie y con una dedicación ejemplar, fue un visionario, perfeccionista e innovador. Siempre recuerdo haberlo visto en el comedor de nuestra casa, lleno de papeles y siempre trabajando. Boxeo, creció en un pequeño pueblo, Ciudad Valles, sus amigos de la infancia eran boxeadores. Él mismo era un boxeador mediocre cuando se jubiló debido a una fractura de mandíbula y nariz. Aprendió y experimentó de primera mano lo difícil que era este deporte al ver el abuso y las prácticas inhumanas que ocurrían dentro del boxeo. Soñaba con tener algún día el poder de cambiar las cosas y sucedió. Como presidente de su amado WBC logró revolucionar este deporte. Con todas las reglas que cambió e implementó, se han salvado muchas vidas y el futuro de quienes terminan su carrera en el ring y para que luego puedan disfrutar de una vida saludable. Su familia,su mayor tesoro. Fue un hijo excepcional, honró eternamente la memoria de su madre, Doña Wasila, quien falleció con solo 41 años y siempre adoró a su padre. Él era el hermano mayor, siempre cuidando a Nelly y al tío Toy. Formó una familia unida con Doña Martha, seis hijos y catorce nietos. Siempre insistió en el amor y la unidad entre nosotros. Siempre estuvo presente para ser el padre de familia y encontró en mi madre el apoyo incondicional y la ayuda para poder salir a conquistar el mundo cuando no había computadoras, internet, fax, celular ni redes sociales. Hizo que cada segundo en familia valiera la pena y se entregó a nosotros, sacrificando todo, para darnos educación y proyección en la vida. Murió en paz, en compañía de todos sus seres queridos, feliz de ver la unidad que siempre nos animó a mantener al tenernos a todos juntos durante su complicada estancia hospitalaria. Logró despedirse de muchos de sus campeones y amigos que lo visitaron en la unidad de cuidados intensivos del hospital de UCLA en Los Ángeles. Muhammad Ali, Mike Tyson, Julio Cesar Chávez, Ray Leonard, Oscar DelaHoya, Jeff Fenech, Wladimir Klishtko su querido hermano Carlos Slim y Don King entre tantos campeones y amigos más que se tomaron el tiempo de viajar para visitarlo y darle calor a nuestra familia. y la esperanza. Fue el boxeo lo que nos tomó como familia en sus brazos cuando nos dejó. La inolvidable demostración de cariño que recibimos desde que dio su último aliento, los miles que asistieron, de muchas partes del mundo para despedirnos de él durante el velorio y los servicios. Hoy, siete años después de su partida, seguimos presenciando miles de muestras de cariño, seguimos viendo esa cálida sonrisa, sintiendo su presencia en cada paso que damos y siguiendo el camino que nos dejó marcado en este mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer todos los cuidados y atenciones que la familia Sulaiman Saldivar recibió este pasado sábado recordando a nuestro querido padre. Agradezco sus comentarios en [email protected] Bivol se prepara para volver al ring

