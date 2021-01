Bivol se prepara para volver al ring El súper campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol (17-0, 11 KOs) no pudo ingresar al ring durante el agitado 2020, pero siempre tuvo la atención de la prensa y los fanáticos debido a su búsqueda de grandes peleas. Está listo para regresar a principios de 2021 para luchar en Estados Unidos contra oponentes de renombre. Ha pasado más de un año desde la última vez que defendió su cinturón negro y dorado (en octubre de 2019) ante el dominicano Lenin Castillo. Bivol es el Súper Campeón de las 175 libras y, como tal, tiene la intención de desafiar a los mejores de la división; sin embargo, ha declarado que está dispuesto a cambiar de división si uno de los grandes nombres que pelean en las categorías de peso cercanas está dispuesto a enfrentarse a él. Su estilo de boxeo es notable por su fuerza y ​​la concentración que exhibe en cada una de sus peleas. Es organizado, no desperdicia golpes y tiene una precisión increíble que le da a sus oponentes muy pocas oportunidades. Ha sido campeón de la AMB desde mayo de 2016 y ha realizado cinco defensas del título, además de dos combates cuando era campeón interino. El mercado estadounidense ya lo conoce y de lo que es capaz, lo único que le queda es tomar grandes retos como Artur Beterbiev u otros grandes nombres para seguir brillando. Round 12 con Mauricio Sulaiman: 7 años sin Don José Chema Ocampo vence a ¨Pitbull¨ Juarez en Tijuana

