Provodnikov podría enfrentar a ex luchador de UFC Por. Gabriel F. Cordero Al parecer el Ruso ex campeón mundial de peso welter Ruslan Provodnikov de 36 años pudiera enfrentarse al ex luchador de UFC, Ali Bagautdinova. “He visto que Ali Bagautinova, un luchador de artes marciales mixtas, me desafió a enfrentarme en un combate de boxeo. Bueno, un verdadero luchador no deja un solo desafío sin respuesta. Por lo tanto, Ali, con gran respeto por ti, acepto tu desafío “, escribió en Instagram. Provodnikov realizo su ultimo combate en junio de 2016 y de esa forma decidio retirarse del boxeo. Ali Bagautdinov, de 35 años compitió en el circuito profesional en Ultimate Fighting Championship. WBC KO del Año 2020: Povetkin-Whyte

