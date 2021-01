Rey Vargas busca a Gary Russell Jr. por titulo Pluma del WBC El invicto Mexicano ex campeón mundial de peso súper gallo del WBC, Rey Vargas, está buscando rápidamente obtener un nuevo título mundial en una nueva división. Para Vargas haber dejado el título de peso súper gallo fue una decisión difícil después de hacer cinco defensas exitosas. Pero su carrera quedó en suspenso cuando sufrió una fractura en la pierna y estuvo fuera de acción durante casi diez meses. Después de decidir pasar a la división de 126 libras, el WBC ordenó una pelea entre Vargas y el campeón de peso pluma Garry Russell Jr. Sobre cómo espera que se desarrolle la pelea con Gary, Vargas reconoce la calidad de boxeo del zurdo estadounidense, pero enfatiza que tiene todas las habilidades necesarias para vencerlo. Respecto a cómo será su preparación, Rey dijo que en 2021 nada ni nadie detendrá sus planes, por lo que estudia la opción de hacer el campamento en casa y no en el gimnasio Romanza, porque de esta forma puede trabajar en un ambiente controlado. , con boxeadores que también estarían con él sin tener que trasladarse a otros lugares y exponerse al Covid. VIDEO: ¨Lo Mejor del WBC¨ en 2020 Provodnikov podría enfrentar a ex luchador de UFC

