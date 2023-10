WBC insiste en la protección de boxeadoras tras comunicado de Serrano Por. Gabriel F. Cordero Un comunicado titulado como “Choice” Unidas en apoyo a la declaración de Serrano y Ramos es apoyado supuestamente por cerca de 25 boxeadoras entre ella Laila Ali,Ramla Ali,Daniela Bermudez,Evelin Nazarena Bermudez,Chantelle Cameron,Bonnie Canino,Maricela Cornejo,Franchón Crews-Dezurn,Seniesa Estrada,Shadasia Green,Miriam Gutiérrez,Christina Hammer,Heather Hardy,Lisa Holewyne,Holly Holm,Natasha Jonas,Sarah Mahfoud,Christy Martin,Mikaela Mayer,Layla McCarter,Maira Moneo,Elena Reid,Krystal Rosado,Britt VanBuskirk y Ann Wolfe. El comunicado sale días antes de que Amanda Serrano y Danila Ramos suban al ring el 27 de octubre por los campeonatos de peso pluma de la FIB, la OMB y la AMB de Serrano en 12 rounds de tres minutos, la primera vez que mujeres pelearán por un título unificado con esas especificaciones . Las mujeres en el deporte han presionado por asaltos de tres minutos durante la última media década y la pelea por el título interino de peso mosca de la AMB entre Seniesa Estrada y Marlen Esparza en 2019 estaba programada para 10 asaltos de tres minutos, aunque Estrada ganó la pelea por decisión técnica después de ser detenida tras un corte de un cabezazo. La OMB, la FIB y la AMB parecen estar unidas para sancionar peleas de tres minutos y hasta doce rounds, al igual que las comisiones atléticas de California y Nevada. La pelea Serrano-Ramos está autorizada en Florida, que también acordó hacer peleas de tres minutos y doce rounds en esta oportunidad. El WBC es el único que ha sido diferente entre las principales organizaciones. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, ha reiterado que el organismo no está orientado a sancionar cualquier pelea femenina de tres asaltos por minuto, porque para el WBC la protección del Boxeador es primordial y más en el caso femenino : el campeonato del WBC de Serrano no estará en disputa el 27 de octubre. Sulaimán dijo que no cambiaría su opinión hasta que “exista una autorización amplia de las investigaciones médicas para hacer cualquier cambio”. Según el WBC existen estudios científicos que indican que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir lesiónes traumáticas si la duración de los combates se extendiera y por ahora se mantienen las reglas para boxeo femenil a diez rounds máximo y dos minutos de pelea. Round 12 con Mauricio Sulaimán: WBC promueve la dignidad de la mujer en el boxeo Inicia 36º Congreso Anual de la OMB en República Dominicana Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.