Inicia 36º Congreso Anual de la OMB en República Dominicana Por David Finger El 36º Congreso anual de la OMB inició el lunes (9 de octubre) en el Centro de Convenciones ubicado en el Hotel Todo Incluido Barceló Bávaro Palace en Punta Cana, República Dominicana. El evento comenzó el lunes por la mañana con el siempre popular torneo de golf y concluyó esa noche con la recepción de bienvenida en el Centro de Convenciones. Los negocios comenzarán el martes por la mañana con el seminario de árbitros de ABC y la reunión ejecutiva de la OMB, ambos programados para comenzar a las 8 a.m. También está previsto que mañana por la mañana dé comienzo el acto inaugural que también tendrá lugar en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro. WBC insiste en la protección de boxeadoras tras comunicado de Serrano Zhang y Joyce pasaron 13 controles antidopaje este año Like this: Like Loading...

