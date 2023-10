Zhang y Joyce pasaron 13 controles antidopaje este año Tanto el campeón interino de peso pesado de la OMB, Zhilei Zhang, como el ex campeón interino Joe Joyce completaron con éxito el proceso de prueba de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) para su revancha, que se llevó a cabo en Londres el 23 de septiembre. Todas las pruebas realizadas a ambos hombres arrojaron resultados negativos. Entre las dos peleas, Zhang pasó once pruebas VADA, y dos adicionales realizadas por la Junta de Control de Boxeo Británica. Joyce se sometió a un número similar de exámenes. Los dos medallistas de plata olímpicos pesaban 568 libras combinados cuando entraron al ring de Wembley Arena, donde el zurdo Zhang salió victorioso en el tercer asalto con un nocaut con un solo golpe y un gancho de derecha. El KO diestro confirmó violentamente el resultado de abril en el que la mano izquierda de Zhang fue responsable de cerrar el ojo de Joyce para un nocaut técnico en el sexto asalto. El equipo directivo de Zhang expresó su gratitud por la disponibilidad de rigurosos procedimientos de prueba de drogas. Terry Lane, de Lane Brothers Management, dijo: “con dos hombres poderosos tratando de noquearse mutuamente, es muy importante asegurarse de que no haya trampas, ni siquiera dopaje involuntario. En nombre de Zhilei, agradecemos a VADA y a la Dra. Margaret Goodman por asumir diligentemente la ingrata tarea de vigilar el deporte por la seguridad de los boxeadores. Esperamos que las futuras peleas de Zhilei también sean administradas por VADA”. Inicia 36º Congreso Anual de la OMB en República Dominicana Fin de semana de interesantes eventos en Inglaterra, Australia y Texas Like this: Like Loading...

