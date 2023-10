Round 12 con Mauricio Sulaimán: WBC promueve la dignidad de la mujer en el boxeo Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimánmän: El mundo está unido en oraciones por la paz, tras los terribles acontecimientos del pasado fin de semana en el interminable ciclo de conflicto entre Israel y Palestina. Más guerra, además de la invasión rusa de Ucrania, que traerá muerte, destrucción, caos y dolor. Esta violencia impacta la vida diaria de las familias, las escuelas, los medios de vida y las generaciones en todos los sentidos imaginables. Lo único que podemos hacer es garantizar que prevalezcan la armonía y la unidad en nuestros círculos más cercanos. Oremos todos por la paz en el mundo, para poner fin a los cobardes ataques a personas y civiles inocentes, para poner fin a la brutalidad y el caos y detener el terrorismo. Octubre es el mes en el que se promueve la batalla contra el cáncer de mama, es el mes rosa. El Consejo Mundial de Boxeo se suma a esta noble causa en la que se busca e incluye a todos, para generar conciencia, principalmente para promover la autoexploración con el objetivo de la detección temprana, ya que este maldito y maldito cáncer es vencible y vencible, si se trata a tiempo. . Atrapado temprano. El WBC realiza una amplia variedad de actividades alrededor del mundo: el uso de guantes rosas en las peleas, árbitros con camisetas, lazos y pins rosas para todo tipo de eventos, camisetas con lazos rosas que usan los campeones, oficiales y todos miembros de la comunidad boxística, además de eventos de concientización con charlas sensitivas. ¡Todos juntos ahora! Hablando de mujeres, este sábado se llevó a cabo la décima ceremonia del Salón de la Fama del Boxeo Femenino Internacional, en la que se destacó el honor para Jill Diamond, quien llegó al CMB en 2004, para mejorar definitiva y positivamente a nuestra querida organización. Jill es una mujer dinámica, decidida, valiente e ingeniosa. Tiene un corazón de oro y se entrega sin límites en cada momento. Su apoyo es incondicional y total. Jill siempre da el 100 por ciento… ¡y más! Comenzó el campeonato mundial femenino del WBC y creó el programa WBC Cares. ¡Hazañas y logros monumentales! ¡Felicitaciones, Jill! Podemos afirmar con orgullo que ha sido el WBC el que se ha esforzado por promover la dignidad de la mujer en el deporte del Boxeo. El WBC ha organizado tres convenciones mundiales destinadas principalmente a revisar toda la información médica y científica para la adecuada protección de las mujeres en el ring. Hemos sufrido y hemos soportado ataques de discriminación y sexismo. La realidad es muy simple, las mujeres tienen diferencias significativas con los hombres, y por ello las reglas deben ser diferentes para su protección. Todos los boxeadores, independientemente de si son hombres o mujeres, están dispuestos a pelear bajo cualquier condición que se les imponga. Son guerreros, implacables y harían cualquier cosa para sobresalir y ganarse la vida. El boxeador necesita que el CMB lo proteja y establezca reglas para minimizar los riesgos antes, durante y después de las peleas. Amanda Serrano, una de las mejores peleadoras de la historia, subirá al ring este mes, ya que busca convertirse en líder de un movimiento, ya que peleará durante 12 rounds, y la duración de estos será de tres minutos. Esto va en contra de la estructura que ha funcionado perfectamente a lo largo de la historia del boxeo femenino. La Ley Muhammad Ali es una ley federal y establece que las peleas de mujeres deben tener un máximo de 10 rounds, y la duración de los rounds es de dos minutos. El WBC no participará en este evento de ninguna forma. ¿Qué se busca? ¿Igualdad? Por el amor de Dios, esto no se trata de igualdad. Basta mirar la estructura esquelética de una mujer y compararla con la de un hombre para ver las diferencias en la densidad ósea, basta estudiar la ciencia que detalla las diferencias fisiológicas y metabólicas en relación al porcentaje de masa muscular que los genes a través del XX (femenino ) y cromosomas XY (masculinos). ¡Las diferencias claras son una realidad! Los hombres siempre tendrán niveles más altos de testosterona, lo que les proporcionará más masa muscular y resistencia. Las mujeres tienen menos masa muscular, además suelen ser propensas a sufrir contusiones cervicales y cerebrales en mayor medida que los hombres. También, y de manera significativa, los días relacionados con el ciclo menstrual, que pueden provocar molestias abdominales, retención de líquidos y otros efectos adicionales relacionados con los propios cambios hormonales. Es por estos hechos, y muchas otras razones, que el WBC nunca se doblegará ante lo que podría ser popular. Nunca traicionaremos nuestros principios y valores. Para nosotros, cuidar el bienestar del luchador es y será siempre y será lo primero y lo más importante. SABÍAS…? Otra de las grandes diferencias que tiene el WBC en el boxeo femenino respecto al masculino es que nuestra organización no cobra tasas de sanción a las mujeres, ni un centavo. LA ANÉCDOTA DE HOY Un día estaba con mi papá en uno de los primeros eventos de boxeo femenino impulsado por Don Raúl Cruz (QEPD). Durante una pelea preliminar masculina, un fanático gritó: “¡Boxeas como una mujer!”. Don José se levantó y se acercó al joven y le dijo: “Querido amigo, ojalá todos los hombres boxearan como mujeres. Son un ejemplo de dedicación, luchan con pasión incansable durante los dos minutos del round, nunca se rinden, siguen adelante y son implacables. Les pido que elijan sus palabras con cuidado y les den el respeto que todas las damas merecen dentro y fuera del ring”. Agradezco sus comentarios en [email protected] WBC insiste en la protección de boxeadoras tras comunicado de Serrano Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.