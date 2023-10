WBC despoja a McWilliams Arroyo del cinturón interino mosca El WBC confirmó a Julio César Martínez como único campeón de peso mosca después de que McWilliams Arroyo se negó a pelear contra Martínez, dejando vacante su título interino. Martínez y Arroyo se enfrentaron innumerables veces antes del empate técnico que resultó de un cabezazo accidental y también después. La pelea estaba fijada para el 5 de mayo en la cartelera de Canelo vs Ryder, pero Arroyo no aceptó pelear en México. Estaban programados para enfrentarse el próximo diciembre como resultado de una subasta y Arroyo no honrará dicha pelea, por lo que perdió sus privilegios y su cinturón interino. Resultados desde Montreal Like this: Like Loading...

