Casimero-Oguni termina en empate tecnológico en Japón Un choque de peso súper gallo entre los ex campeones mundiales John Riel Casimero (33-4-1, 22 KOs) y Yukinori Oguni (21-2-3, 8 KOs) terminó en un empate técnico cuando un choque de cabezas al comienzo del cuarto asalto dejó a Oguni incapaz para continuar el jueves por la noche en el Ariake Arena de Tokio, Japón. En otra acción, el ex oponente de Tim Tszyu, Takeshi Inoue (20-2-2, 12 KOs) detuvo a Thiranan Matsali (27-3, 7 KOs) en el sexto asalto de una pelea de peso mediano junior. En el peso gallo Froilan Saludar (34-7-1, 24 KOs) necesitó sólo sesenta segundos para demoler a Keita Kurihara (17-8-1, 15 KOs) en el primer asalto y reclamar el cinturón de la OPBF mientras tanto el peso mosca Vince Paras (20-2-1, 15 KOs) gano una decisión dividida en ocho asaltos ante Kai Ishizawa (11-3, 10 KOs) en un choque de ex retadores al título mundial de peso mínimo y el peso gallo del sur de California Saúl "La Bestia" Sánchez (20-2, 12 KOs) superó por puntos al previamente invicto RV Deniega. (9-1, 6 KOs) en ocho asaltos. Canelo vs. Munguía cada vez más cerca de la realidad WBC despoja a McWilliams Arroyo del cinturón interino mosca

