Canelo vs. Munguía cada vez más cerca de la realidad Por David Finger Con solo dos semanas desde su última pelea, puede que sea un poco temprano para preguntar “quién es el próximo” con respecto a Saúl “Canelo” Álvarez, pero en el 36º Congreso Anual de la OMB en Punta Cana, los fanáticos y conocedores del boxeo de República Dominicana se dieron cuenta de un fuerte indicio de quién podría ser el favorito. El ex campeón de peso mediano junior de la OMB, Jaime Munguía (42-0, 33 KOs), que no ha peleado por un título mundial desde que dejó vacante su título de las 154 libras en 2019, pero que, no obstante, sigue siendo un contendiente viable tanto en el peso mediano como en el súper mediano durante los últimos cuatro años, parece haber surgido como el favorito en las apuestas para ganar el próximo sorteo de Canelo. Irónicamente, ha habido algunas críticas contra Munguía por la percepción de que no estaba aprovechando ninguna oportunidad para utilizar su ranking número uno y posicionarse en una pelea por el título mundial. De hecho, parecía que el presidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel, estaba a punto de poner a Eric Gómez de Golden Boy Promotions en aprietos porque Munguía previamente se había negado a aprovechar su posición como retador obligatorio del campeón. “Ahora tenemos a Munguía en el número uno”, señaló Valcárcel, “le ofrecimos a Munguía muchas oportunidades para pelear como retador obligatorio en 154 y 160. Sé que Eric Gómez (de Golden Boy) está aquí, Munguía es el número uno.-” Gómez interrumpió a Valcárcel para dejarle saber a la OMB exactamente lo que todos tenían en mente. “Sí, tomaremos el mandatorio contra Canelo”, dijo Gómez. Aunque ejercer su lugar obligatorio acerca la posibilidad de que una pelea Canelo-Munguía se haga realidad, todavía no hay garantía de que suceda rápidamente. “Canelo acaba de pelear con Charlo, por lo que tiene dieciocho meses más para hacer otro obligatorio”, agregó Valcárcel, “pero cualquier negociación es bienvenida”. Valcárcel agregó algunos comentarios personales sobre una posible batalla All-Mexico entre dos de los peleadores más emocionantes del boxeo. “Me gustaría ver a tu chico contra Canelo”, añadió Valcárcel. “Debería ser una de las mejores peleas que podamos tener. Ambos pueden luchar”. Gómez luego agregó que “ha habido algunas conversaciones iniciales”. Aunque Canelo tiene numerosas opciones para su próxima pelea, y no estará en una posición en la que tenga que pelear contra Munguía como obligatorio hasta 2025, este desarrollo parece hacer que una pelea Canelo-Munguía sea el próximo paso más probable para Álvarez si decide permanecer en el peso súper mediano. Y sería una pelea que sin duda entusiasmaría a los fanáticos del boxeo, algo que a Gómez no se le escapa. “Ojalá podamos hacer algo”, añadió Gómez. Resultados desde la convención de la OMB en República Dominicana Casimero-Oguni termina en empate tecnológico en Japón Like this: Like Loading...

