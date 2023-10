Resultados desde la convención de la OMB en República Dominicana Por David Finger Es un mito urbano popular que si te topas con un grupo de niños jugando un partido de béisbol en un campo vacío en algún lugar de la República Dominicana, lo más probable es que haya un cazatalentos de las Grandes Ligas de los Yankees o los Rangers sentado en un cubo de basura y puede ser que en la esquina podrías encontrar un futuro All-Star. Bueno, por una noche de octubre, el mito urbano se hizo realidad, solo que esta vez para el deporte del boxeo. Shaun Boxing Promotions organizó una cartelera llena de acción con entrada gratuita para los asistentes al 36º Congreso Anual en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro en Punta Cana, República Dominicana. Con ocho peleas en total, seis de ellas por cinturones regionales de la OMB, fue la oportunidad perfecta para que dieciséis jóvenes peleadores hicieran una declaración frente a algunos de los “exploradores” de boxeo más importantes del planeta. Desde los principales promotores hasta casi todos los funcionarios de la OMB e incluso el campeón mundial indiscutible Terrance Crawford, no había duda de que esta iba a ser una gran oportunidad para todos los jóvenes peleadores en la cartelera. Y quizás ninguna estrella joven brilló tanto como el prospecto de 17 años Kaipo Gallegos de Las Vegas. Gallegos, un destacado aficionado, eligió convertirse en profesional joven y tomar la ruta de Vasyl Lomachenko, saltando directamente al fondo de la piscina. En apenas su segunda pelea profesional, peleó contra el veterano de diecisiete peleas Misael Vásquez y luego siguió con una pelea con Maryl Cabrera, quien llegó a esa pelea con un récord de 27-7. En el papel parecía como si su oponente de anoche estuviera un paso atrás, con sólo seis peleas profesionales Diomédez Ramírez no llegó a la pelea con una ventaja sustancial en experiencia. Pero lo que le faltaba en experiencia lo compensaba con dureza y habilidad general para el boxeo. Desde el principio el talento de Gallegos, 129.9, era evidente, con un jab ultrarrápido y la capacidad de moverse y preparar sus golpes tan bien como cualquier peleador entre los diez primeros. Pero Ramírez, de 128.8, también estaba luchando por una oportunidad de jugar en el Yankee Stadium, y demostró que tenía la capacidad de cronometrar a su enemigo estadounidense con el contragolpe cuando Gallegos saltaba. Sin embargo, a pesar de esos destellos, estaba claro que el contragolpe efectivo Los disparos fueron simplemente dos pocos para cambiar el impulso. Eso, junto con los ángulos y el dominio del ring de Gallegos, lo vio construir una sólida ventaja en las tarjetas. En el cuarto asalto, Gallegos comenzó a atacar con más autoridad sus golpes, rompiendo la cabeza de Ramírez en los últimos segundos del asalto, y en el sexto asalto el final vendría con un golpe que nadie había visto en toda la noche: el gancho. Con menos de un minuto restante en el asalto, el zurdo Gallegos conectó un gancho explosivo que casi levanta a Ramírez de la lona antes de enviarlo a sus rodillas. Ramírez estaba arriba e indicó su deseo de continuar, pero Gallegos se descargó sobre el prospecto dominicano y lo envió a la lona por segunda vez momentos después. Eso hizo que la esquina de Ramírez se subiera al ring con una toalla blanca, lo que llevó a que el árbitro Eddie Claudio cancelara la pelea a los 2:47. Con la victoria, Gallegos capturó el título juvenil de 130 libras de la OMB y ve su récord mejorar a 3-0-1, 3 KOs. Ramírez ve caer su récord a 5-2, 4 KOs. En una pelea muy esperada en la cartelera, el toletero mexicano Jorge García Pérez ganó el título de peso mediano intercontinental de la OMB con una victoria por decisión unánime sobre el prospecto invicto Ángel Cruz de República Dominicana. Cruz salió intentando boxear, pero el veterano de 30 peleas García-Pérez aplicó sabiamente una presión moderada desde el principio, junto con un ataque al cuerpo efectivo, y mantuvo una imagen de compostura durante toda la pelea. Aunque en los primeros dos asaltos el dominicano visiblemente conectó algunos golpes efectivos contra el mexicano, en el cuarto asalto todo fue para García Pérez cuando derribó a Cruz con un contraataque cruzado de derecha. Aunque Cruz sobrevivió al asalto y se defendió bien en el quinto y sexto asalto, el mexicano nuevamente tuvo otro asalto monstruoso en el séptimo, lastimando a Cruz con otra mano derecha que lo lastimó gravemente y lo cubrió. Cruz pudo iniciar un clinch y sobrevivir al asalto, pero para entonces estaba claro que necesitaba un milagro para cambiar la pelea. Otro derechazo envió a Cruz a la lona en el noveno asalto, consolidando lo que fue una victoria dominante para Jorge Pérez García, quien ganó el cinturón Intercontinental de la OMB y mejoró su récord a 27-4, 22 KOs. Cruz vio caer su récord a 10-1, 9 KOs. En una pelea de diez asaltos en peso súper mediano, el boxeador cubano Ernesbadi Begue ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre el colombiano Juan Diego Ortiz para capturar el título Latino de la OMB. Begue parecía estar en problemas desde el principio y cuando el colombiano lo derribó en el séptimo asalto con una mano derecha perfectamente sincronizada, parecía como si los sueños de los cubanos en las grandes ligas se estuvieran saliendo de control. Aunque Begue fue sacudido en el octavo asalto y todo el mundo parecía como si no hubiera manera de que el título no fuera a parar a Colombia después de la pelea, lo que siguió solo podría describirse como uno de los finales más desastrosos de una pelea en la memoria reciente. . Al principio del octavo asalto, a Ortiz se le deduce un punto por un golpe bajo, y en el noveno asalto Ortiz tuvo un asalto tan desastroso como cualquier boxeador podría haberlo hecho, siendo derribado dos veces (incluyendo una vez cuando el asalto llegó a su fin). Aunque no parecía que Ortiz estuviera gravemente herido después del noveno asalto, sí resultó ser una inyección de adrenalina para el cubano y peleó agresiva y eficazmente en el asalto final, consolidando la decisión en la tarjeta de dos jueces (96- 91 y 94-93). Un juez hizo que Ortiz ganara por un marcador de 95-92. Con la victoria, Begue mejora a 10-0, 6 KOs mientras que Ortiz cae a 7-1, 6 KOs. En una pelea de ocho asaltos entre dominicanos por el título juvenil de la OMB en las 126 libras, Miguel Queliz ganó por decisión unánime sobre su compañero prospecto invicto Yermi Peralta. Los puntajes fueron 77-75, 77-75 y 78-74 para Queliz, quien mejora a 7-0, 1 KO. El récord de Peralta cae a 10-1, 6 KOs. En una emocionante pelea femenina, la colombiana Laura Wollenman ganó el título internacional de las 112 libras de la OMB al vencer por decisión unánime a la venezolana Débora Rengifo. Rengifo fue agresiva pero la colombiana aun así pudo responder con suficiente eficacia a la presión de Rengifo para ganar la decisión en las tres tarjetas (97-93, 98-92, y 98-92). Con la victoria, Wollenman mejora a 8-1, 3 KOs mientras que Rengifo cae a 19-12-1, 11 KOs. La apertura de la noche fue lo que se suponía que sería una pelea por el campeonato latino de peso mediano de la OMB entre Marcos Osorio, 160, y el colombiano Dormendes Potes, 162. Sin embargo, dado que Potes llegó con sobrepeso, el título vacante solo podría haber sido capturado por Osornio si hubiera ganado, lo cual no. Dos jueces calificaron la pelea 96-92, mientras que un juez la calificó un poco más cerca con 95-93, todo para Potes, quien ve su récord mejorar a 14-4-1, 10 KOs. Osorio sufrió su primera derrota y ahora ve su récord en 11-1-1, 8 KOs. Como Potes no puede irse con el título, el campeonato Latino de la OMB permanece vacante. En una pelea de ocho asaltos, Franklyn De Paula, 116, ganó por decisión en ocho asaltos a Wanel Lara, 113.5. Fue una de las dos únicas peleas entre dos peleadores dominicanos y una de las dos únicas peleas en las que un cinturón regional de la OMB no estaba en juego. Las puntuaciones de los jueces fueron 78-74, 78-73 y 77-74 para De Paula, quien mejora a 8-1, 6 KOs. Lara ve caer su récord a 7-2, 5 KOs. En otra pelea que no contó con un cinturón de la OMB, el contendiente Chordale Booker, radicado en Connecticut, hizo una inesperada demostración de poder al derrotar al bombardero dominicano Julio De Jesús en el segundo asalto. El árbitro Oscar Peña detuvo la pelea al 1:36 del segundo asalto después de que Booker descargó sobre De Jesus gravemente herido en la esquina. Con la victoria, Booker mejora a 21-1,10 KOs mientras que De Jesus cae a 27-7 24 KOs. Conferencia de prensa inicial de Benavidez-Andrade Canelo vs. Munguía cada vez más cerca de la realidad

