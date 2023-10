Conferencia de prensa inicial de Benavidez-Andrade El invicto dos veces campeón mundial de peso súper mediano David “El Monstruo, anteriormente” Benavidez y el invicto campeón de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade se enfrentaron en una conferencia de prensa en Los Ángeles el jueves mientras anticipaban su enfrentamiento por el titulo de peso súper mediano interino del CMB de Benavidez encabezando un PPV de Showtime el sábado 25 de noviembre desde el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. David Benavídez: “No me preocupa Canelo Álvarez. Estoy preocupado por Demetrius Andrade. Definitivamente creo que el ganador de esta pelea es el mejor peso súper mediano del mundo… Acepto este desafío porque quiero cerrar la boca a todos. Cuando se me presentan grandes peleadores, lo mejor sale de mí y me convierto en un gran peleador… Miré dentro de su alma en esos dos enfrentamientos. Vi que estaba asustado pero sé que probablemente dirá lo mismo de mí”. Demetrius Andrade: “Este es el Super Bowl de la división de las 168 libras. Esta es la pelea más grande que se puede hacer. Los dos luchadores más evitados. Sí, no he peleado con los mejores porque los mejores no quieren pelear conmigo. Él puede tener el mismo reclamo. Pero ahora es el momento. Esta es la pelea… Estoy buscando conquistar toda la división de peso súper mediano. Esta sería mi tercera categoría de peso. Eso es lo que me da derecho a decir que soy el mejor. Esto es más grande que Canelo. Esto es mucho más grande que eso. No podemos simplemente sentarnos y esperarlo. David Benavidez contra Demetrius Andrade es la pelea más importante”. AMB confirma la decisión de Usyk-Dubois Resultados desde la convención de la OMB en República Dominicana Like this: Like Loading...

