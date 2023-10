AMB confirma la decisión de Usyk-Dubois La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) resolvió que se mantendrá el fallo del combate entre Oleksandr Usyk y Daniel Dubois, celebrado el pasado 26 de agosto, luego de haber estudiado minuciosamente el recurso presentado por Queensberry Promotions. La pelea que tuvo lugar en Wrocław, Polonia y terminó con la victoria del campeón de peso pesado de la AMB, Oleksandr Usyk, quien también defendió sus cinturones de la OMB, la FIB y la OIB en esa pelea. El 4 de septiembre, la compañía que representa a Dubois envió un correo electrónico a la AMB indicando que Queensberry deseaba revertir el resultado de la pelea debido a la acción del árbitro por un golpe que consideraron bajo en el quinto asalto. Queensberry Promotions envió todos los documentos con sus argumentos para considerar una reversión del resultado. Estos fueron enviados a los representantes de Usyk, la FIB y la OMB. El 12 de septiembre, el equipo de Usyk acusó recibo de la apelación y su respuesta, en la que abordaron sus argumentos y diversas consideraciones sobre la pelea. Los supervisores de la pelea fueron Carlos Ortiz (IBF), Ed Levine (IBO), Thomas Puetz (WBO) y Jesper Jensen (WBA). El supervisor de la AMB, Jensen, determinó que el árbitro Luis Pabón tomó la decisión correcta respecto al golpe que consideró un golpe bajo accidental. Con el dictamen del supervisor, la AMB decidió enviar el caso al Comité de Oficiales Internacionales, quien el 11 de septiembre emitió su revisión y encontró que no había evidencia clara y concluyente de que la decisión original tomada por Pabón sobre el golpe de Dubois a Usyk fuera equivocado. También concluyeron que ningún clip de televisión tenía evidencia de que la decisión fuera incorrecta. Además, aseveraron que “la decisión original del golpe bajo debe mantenerse, ya que no existe prueba indispensable que demuestre lo contrario”. Por otro lado, las reglas de la AMB determinan que la decisión de un golpe bajo y si un boxeador que lo recibe puede continuar son competencias estrictas del árbitro y él es el único autorizado para tomar estas decisiones. Luego de estudiar todos los documentos, las conclusiones de todas las instancias y el reglamento interno de la AMB, se determinó que la apelación no procede y la decisión de la pelea queda con la victoria y defensa del campeón Usyk. Conferencia de prensa inicial de Benavidez-Andrade Like this: Like Loading...

