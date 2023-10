Tommy Fury y Logan Paul vencen en Manchester El invicto peso crucero Tommy Fury (10-0, 4 KOs), hermano menor del campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, ganó por decisión mayoritaria en seis asaltos sobre YouTuber KSI (1-1, 0 KOs) el sábado por la noche frente a más de 20,000 personas en el AO. Arena en Manchester, Inglaterra. KSI cayó en el primer asalto después de un puñetazo de conejo de Fury. A Fury se le dedujo un punto en el segundo round después de otro golpe de conejo.Fue un combate tediosp con constantes clinchs por parte de KSI, pero Fury no pudo aprovecharla. Las puntuaciones fueron 57-57, 57-56, 57-56. En una pelea de peso crucero, Logan Paul, hermano mayor de Jake Paul, derrotó temprano al luchador de MMA Dillon Danis, que no sabía boxear en absoluto. A Danis se le dedujo un punto en el sexto round por un movimiento de ju-jitsu. La pelea terminó cuando más de una docena de guardias de seguridad vestidos de negro saltaron al ring después de más movimientos ilegales de Danis. El resultado final fue una victoria por descalificación para Paul. Gran preparación para la pelea, pero Danis no cumplió. Este fue un combate profesional autorizado. Alimkhanuly vence a Gualteri y unifica títulos medios OMB y FIB AMB confirma la decisión de Usyk-Dubois Like this: Like Loading...

