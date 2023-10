Alimkhanuly vence a Gualteri y unifica títulos medios OMB y FIB En un choque de unificación de peso mediano, el campeón mundial de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (15-0, 10 KOs) le quitó el cinturón al campeón mundial de la FIB Vincenzo “Il Capo” Gualtieri (21-1-1, 7 KOs) tras un triunfo por KOT en el sexto asalto el sábado por la noche en Fort Bend Epicenter en Rosenberg, Texas. Alimkhanuly dominó a Gualtieri desde el principio. Un contraataque de izquierda de Janibek en el quinto asalto dolió y derribó a Gualtieri. Después de doblegar a Gualtieri varias veces en el sexto asalto, el árbitro David Fields desestimó la pelea. El tiempo era 1:25. Berchelt vence en su retorno y Ayala gana en controversial DU al ex campeón Alvarado Tommy Fury y Logan Paul vencen en Manchester Like this: Like Loading...

