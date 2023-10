Berchelt vence en su retorno y Ayala gana en controversial DU al ex campeón Alvarado Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial Miguel “El Alacrán” Berchelt (39-3, 35 KOs) venció al ex retador campeón mundial Diego “El Profeta” Ruiz (24-8-1, 12 KOs) en un choque de peso ligero la noche del sábado en el Poliforum Zamna. en Mérida, Yucatán, México. Después de que Berchelt dominara las dos primeras rondas, Ruiz dijo que no podía continuar debido a una lesión en la mano. En una eliminatoria de peso mosca de la FIB, el invicto Ángel Ayala (17-0, 7 KOs) venció en una muy controversial decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeón mundial nicaragüense, Félix “El Gemelo” Alvarado (39-4, 34 KOs). Alvarado pareció hacer más que suficiente para ganar, pero los jueces le dieron a Ayala 114-113 3x. Para colmo de males en pleno siglo 21 con tanta tecnologia y acceso a las comunicaciones inicialmente se realizo el anunció que el nicaragüense Alvarado era el ganador. Tzsyu vence a Mendoza y retiene el título de las 154 libras de la OMB Alimkhanuly vence a Gualteri y unifica títulos medios OMB y FIB Like this: Like Loading...

