Tzsyu vence a Mendoza y retiene el título de las 154 libras de la OMB El recientemente elevado campeón de peso mediano junior de la OMB, Tim Tszyu (24-0, 17 KOs), haciendo su primera defensa del título mundial venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre Brian Mendoza (22-3, 16 KOs) el domingo en Gold Coast Centro de Convenciones en Broadbeach, Queensland, Australia.

La primera mitad de la pelea tuvo a ambos teniendo sus momentos. Tszyu comenzó a tomar el control en la séptima ronda y metódicamente domino a Mendoza el resto del camino. Las puntuaciones fueron 116-111, 116-112, 117-111. Berchelt vence en su retorno y Ayala gana en controversial DU al ex campeón Alvarado Like this: Like Loading...

