Anuncian Cartelera PPV de Prograis-Haney La cartelera del PPV está programada para el choque entre el campeón súper ligero del WBC, Regis Prograis, y el campeón de peso ligero, Devin Haney, en el Chase Center de San Francisco. Los pesos welter junior Liam Paro (23-0 14 KOs) y Montana Love (18-1-1 9 KOs) se enfrentarán por el Mundial de la OMB. El medallista de oro olímpico de 2020 Andy Cruz (1-0, 0 KOs) regresa contra Héctor Tanajara (21-1-1, 6 KOs) por el título de peso ligero continental de América Latina de la AMB. La campeona de peso gallo femenino de la FIB, Ebanie Bridges (9-1, 4 KOs), defiende su título contra Avril Mathie (8-1-1, 3 KOs). Conferencia de prensa de presentación de Haney-Prograis Tzsyu vence a Mendoza y retiene el título de las 154 libras de la OMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.