Conferencia de prensa de presentación de Haney-Prograis Devin Haney y Regis Prograis se presentaron en la conferencia de prensa inicial para anunciar su pelea DAZN PPV el 9 de diciembre en el Chase Center en San Francisco, California. Devin Haney: “Voy a darle una paliza. Estoy agradecido de estar en esta posición y es un sueño hecho realidad. Esta es una gran pelea para el boxeo y es una gran oportunidad para mí porque siempre he soñado con convertirme en campeón mundial en dos divisiones de peso. Estoy feliz de poder conservar mis títulos, pero también de poder desafiar a Regis, que es el mejor en 140. Pero demostraré que estoy en un nivel diferente y que soy el mejor. Estoy emocionado por ello y creo que la pelea se convertirá en fuegos artificiales. Estoy muy por encima de él”. Regis Prograis: “Podemos ir y venir, pero no intento meterme en la piel de nadie. Eso no es lo que hago. Quizás no reciba el respeto que merece. Podría haberlo tenido de la manera más fácil y escuché que compraron sus pérdidas. Escuché eso de un grupo de personas. Pero esa mierda no me importa. Por mi parte, voy a pelear con él y no me importa lo que tengas. Se trata de ti y de mí ahora. Miro quién es él ahora porque es contra quién estoy luchando. No me importa toda su mierda pasada. Me importa pelear con él ahora y eso es lo que espero con ansias. Creo que tengo el poder de eliminar a cualquiera. “ Lamentable: Showtime dejara de transmitir el boxeo desde el 2024 Anuncian Cartelera PPV de Prograis-Haney Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.