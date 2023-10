Lamentable: Showtime dejara de transmitir el boxeo desde el 2024 Por. Gabriel F. Cordero Es oficial. Después de una exitosa carrera de 38 años, la cadena Showtime ya no transmitirá boxeo después de finales de 2023. La empresa matriz Paramount Global emitió la siguiente declaración: “A medida que evolucionamos nuestra estrategia para asignar recursos de manera más eficiente y alinear nuestra oferta de contenido en toda la empresa, hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con el boxeo y otros contenidos producidos por el equipo deportivo de Showtime. Showtime continuará transmitiéndose y apoyando el resto de la lista de boxeo de 2023 y cumpliendo con las obligaciones hasta fin de año”. Showtime es el principal vehículo de transmisión de Premier Boxing Champions, por lo que PBC necesitará encontrar otro medio. Paramount al parecer está poniendo fin a la trayectoria de casi cuatro décadas de Showtime Boxing en este deporte, el primer paso hacia lo que podría ser una salida total de los deportes de combate. Paramount anunció el martes que cerrará Showtime Sports a finales de este año. La medida no sorprendió a los conocedores del boxeo ni a aquellos que siguen las recientes medidas de reducción de costos de Paramount, incluida la posible venta de Bellator. Showtime quedó como el único canal premium tradicional que transmitía boxeo después de que HBO abandonara el deporte en 2018. HBO había sido un pilar del boxeo durante 43 años. Showtime comenzó a transmitir boxeo, tanto en la cadena como posteriormente en pago por evento, en 1986. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando por el bien del boxeo Conferencia de prensa de presentación de Haney-Prograis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.