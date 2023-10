Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando por el bien del boxeo Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Esta última semana que pasó fue de gran actividad, y uno de los eventos más importantes fue, sin duda, la sensacional reunión con el General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional. Tuve el honor de acompañar a un gran líder del deporte nacional, Daniel Aceves, medallista en Los Ángeles 1984, quien es presidente de la Asociación de Olímpicos mexicanos, y mi hermano Héctor, presidente de Valores del Deporte por el Desarrollo y la Paz, para notificar al General de la postulación para el Premio Nacional de Deportes (PND), en el campo de Fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes. La Sedena ha organizado un importante número de eventos deportivos, y una buena cantidad de deportistas provenientes de esta institución, han ganado preseas en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Durante la reunión, llegamos a una serie de acuerdos para activaciones con nuestro deporte del boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo coordinará con la Sedena, la celebración de los Honores a la Bandera e Himno Nacional, en todas las funciones de boxeo de la República Mexicana. Y ya iniciamos este pasado sábado, con el entusiasta apoyo del promotor Mario Abraham, se hizo de manera emotiva durante la magna función de boxeo presentada en Mérida, Yucatán. Celebramos en el tradicional Martes de Café, el día Mundial de la Salud Mental. El mundo está atravesando por una terrible crisis en todos los sentidos; las guerras que están sucediendo, la violencia que existe en la sociedad, las secuelas que la pandemia por la COVID-19 sigue arrastrando a millones de personas, y sobre todo, la falta de principios y valores con los que vivimos. ¿Alguna vez has revisado el teléfono de tus hijos? Quedé impresionado al revisar un chat, y aprender la manera en cómo los chavos interactúan, ¡qué violencia y palabrotas usan todos! Pues es la realidad de hoy, todo es violencia en videojuegos, películas y noticias; es un mundo desconocido todo lo que sucede en los chats. La salud mental comienza con uno mismo, es necesario hacer ejercicio, meditación, alimentación, distracciones, trabajo, disciplina y fomentar positivismo y buenas prácticas y relaciones. Tener empatía y compasión ante los demás, perdonar y saber ofrecer disculpas. Necesitamos tener ilusiones, soñar y buscar esos sueños. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, promover la concientización del tema, la autoexploración y procurar la detección a tiempo, hay grandes posibilidades de cura, si se toman acciones inmediatamente. Hay tantas cosas que suceden en el boxeo, y quedan escondidas, sin repercusión alguna. Aún y cuando se ha avanzado en el cuidado al peleador, la lucha contra los abusos y prácticas que ponen en riesgo la integridad física de los pugilistas es increíble lo que sigue sucediendo alrededor del mundo. Los últimos días hemos sido enterados de sucesos muy lamentables en peleas no titulares, pero que sentimos la obligación de atender y buscar al menos que se haga conciencia, y se tomen precauciones para el futuro. Recientemente un peleador sudamericano combatió en su país, en su peso natural. Unos días después, se lastimó un boxeador en una cartelera programada en otro país, y fue llamado como sustituto, pero para pelear tres divisiones debajo de su división. Por la gran necesidad económica aceptó, viajó, hizo prácticas inhumanas para dar el peso, y terminó en el hospital, cerca de perder la vida; gracias a Dios se recuperó, y está de regreso en casa. La semana pasada, un boxeador capitalino, de primer nivel, quien llevaba dos meses entrenando para su combate en el sur del país, fue notificado que su pelea se había cancelado, pues su rival era de muy bajo nivel, y la Comisión de Boxeo correctamente no la había aceptado. Increíblemente le dijeron al peleador que si él pagaba su propia pelea, y llevaba a su rival, lo metían en la cartelera. Con la ilusión de pelear y no tirar a la basura los dos meses de trabajo, tomó su automóvil con su papá, pasaron por su rival, y se dirigieron hasta Mérida, Yucatán, durante 16 horas, y llegaron justo al pesaje. Finalmente, por diversas causas, no peleó… Afortunadamente, las autoridades fueron conscientes, estrictas y honorables. La Comisión de Boxeo protegió al peleador y al aficionado. Es increíble, que aún en 2023, sucedan estas cosas. Hacemos un llamado, a pensar antes de actuar, pues pueden haber trágicas repercusiones. ¿Sabías que…? Es tan desafortunado que muchas de las llamadas carteleras de boxeo de influencers no se realicen bajo ninguna supervisión oficial. Esos eventos en el Reino Unido no están sancionados por la Junta de Control de Boxeo Británica y los resultados son claros. Vivimos en un mundo en el que reina la anarquía, no hay respeto por la autoridad, el gobierno y el orden. Anécdota de hoy Uno de esos inolvidables domingos en el campo de beisbol del Parque Miguel Alemán, en la Liga Lindavista, me tocó dar el hit del triunfo… Tenía sólo 10 años, mi emoción sobrepasó los sentimientos, y me burlé del pitcher, a quién le conecté el batazo de la victoria. Mi papá me llamó a un lado, y me llevó caminando al jardín central. “Mijito: lo que acabas de hacer borró el grandioso momento que viví, me sentí tan orgulloso de verte ganar el juego, y ahora me siento avergonzado y apenado de tus actos de soberbia. Ese niño que está ahí llorando, lo pisoteaste, y será objeto de burlas de todos sus compañeros”. Nunca he logrado quitarme esa imagen de la mente… Todos aprendemos de diferentes maneras, y ese día fue una lección de vida para mí. Agradezco sus comentarios en [email protected] Lamentable: Showtime dejara de transmitir el boxeo desde el 2024 Like this: Like Loading...

