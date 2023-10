Arslan, de 53 años, gana el título de Gold de la AMB en su despedida del boxeo En lo que fue anunciado como su pelea final, el eterno ex campeón mundial Firat Arslan (55-9-3, 40 KOs) noqueó a Edin “Iron Puki” Puhalo (23-2, 22 KOs) en el sexto asalto para reclamar el campeonato Gold de peso crucero de la AMB el sábado por la noche en el EWS Arena en Goeppingen, Baden-Württemberg, Alemania. El agresivo Arslan, de 53 años, clasificado como el número 4 del mundo por la AMB, sacó lo mejor de los intercambios con Puhalo, de 35 años, quien está clasificado como el número 5 de la AMB. Arslan derribó a Puhalo con una izquierda al final del segundo asalto, luego derribó a Puhalo tres veces en el sexto asalto con izquierdas en la oreja que realmente sacudieron a Puhalo. El tiempo era 1:29. Catterall vence a Linares en Liverpool Round 12 con Mauricio Sulaimán: Trabajando por el bien del boxeo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.