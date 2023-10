Catterall vence a Linares en Liverpool El contendiente de peso súper ligero Jack Catterall (28-1, 13 KOs) logro un gran triunfo mediante una decisión unánime en doce asaltos contra el ex campeón mundial de peso múltiple Jorge Linares (47-9, 29 KOs), de 38 años, el sábado por la noche en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra. Linares presionó la acción, pero tuvo problemas para superar el jab de Catterall. Catterall empujó a Linares contra las cuerdas con un gran tiro al final del quinto round, pero nunca intentó terminar temprano y se contentó con ganar el juego del gato y el ratón. Las puntuaciones fueron 117-111, 116-112, 116-112. Cuarta derrota consecutiva para Linares. Sorpresa: Santillán noquea al #1 Rocha en seis en California Arslan, de 53 años, gana el título de Gold de la AMB en su despedida del boxeo Like this: Like Loading...

