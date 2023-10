Sorpresa: Santillán noquea al #1 Rocha en seis en California Por Miguel Maravilla en ringside En una gran sorpresa, el invicto Giovani “Gallo de Oro” Santillán (32-0, 17 KOs) noqueó al peso welter #1 de la OMB Alexis “Lex” Rocha (23-2, 15 KOs) en el sexto asalto el sábado por la noche en el Kia Forum. en Inglewood, California. Santillán le dio una paliza a Rocha. La nariz de Rocha estaba sangrando temprano. Santillán derribó a Rocha dos veces en el quinto asalto y lo terminó con otra caída en el sexto asalto. Yendo directo a ello y peleando por dentro, Rocha y Santillán se lanzaron directamente a una pelea en cabina telefónica. Santillán hizo tambalear a Rocha para comenzar el segundo asalto. Presionando para comenzar el tercero, Santillán lanzó el jab mientras la nariz de Rocha parecía estar rota chorreando sangre, pero eso no detuvo el impulso del peleador de Santa Ana. El cuarto asalto comenzó con Santillán aterrizando un golpe de izquierda, el peleador de San Diego continuó y conectó con una combinación aguda mientras Rocha parecía muy lento y en el lado receptor de la ofensiva de Santillán. Santillán derribó a Rocha al comenzar el quinto. El ensangrentado Rocha se levantó y siguió mostrando garra. Rocha volvió a caer y se salvó con la campana. Santillán remató a Rocha en el sexto, derribándolo por tercera vez cuando el árbitro Ray Corona lo despidió al minuto 1:13. En la pelea co-estelar, John “Scrappy” Ramírez (13-0, 9 KOs) de Los Ángeles anotó un nocaut en el cuarto asalto sobre Ronal Batista (15-4, 9 KOs) de Panamá en una eliminatoria por el título súper mosca de la AMB. Fue un comienzo lento para Ramírez, ya que se tomó su tiempo para acechar y medir a Batista al principio de la pelea. Las cosas comenzaron a chisporrotear cuando Ramírez conectó y arrinconó a Batista en el tercer aterrizaje con ganchos y derechos cortantes al ras de la barbilla para terminar el asalto. Un fuerte gancho de izquierda al cuerpo de Scrappy derribó a Batista en el cuarto, luego Ramírez lo remató con un derechazo derribando a Batista por segunda vez cuando el árbitro Jack Reiss detuvo la pelea en 2:33. Gabriela Fundora (12-0, 5 KOs) de Coachella, California ganó el campeonato de peso mosca de la FIB al noquear a Arely “Ametralladora” Muciño (32-4-2, 11 KOs) de Monterrey, México en el quinto. Mucino atacó a Fundora en la campana inicial, golpeando al oponente mucho más alto mientras Fundora se ajustaba para golpear con una recta sólida, luego para cerrar la ronda, Fundora hizo tambalear a Mucino hacia la esquina mientras la campana la salvaba del ataque. Continuando donde lo dejaron, Mucino cargó mientras Fundora contraatacaba y conectaba tiros directos. Mucino fue derribado al comienzo del quinto y continuó peleando, el árbitro Jack Reiss le dio a Mucino una cuenta de ocho, pero ella no pudo continuar y Reiss detuvo la pelea al 1:18 del quinto. Fue la Batalla de Sandoval cuando Ricardo “El Niño” Sandoval (23-2, 16 KOs) de Rialto, California, y Víctor Sandoval (37-4, 23 KOs) de Tijuana, México se enfrentaron y llegaron hasta el final en una pelea de peso mosca a diez asaltos. . Fue una primera ronda trepidante en la que ambos Sandoval se enfrentaron entre sí. Víctor trabajó por dentro y cavó al cuerpo en el segundo mientras Ricardo lanzaba golpes directos. Mezclándose en el tercero, los Sandoval pelearon adentro, más adelante en el asalto fue Ricardo acechando y respaldando a Víctor. Mostrando una explosión en el cuarto, Víctor Sandoval se mantuvo ocupado y boxeó mientras Ricardo Sandoval lo perseguía en el asalto. Continuando boxeando y manteniéndose ocupado en el quinto, Víctor superó a Ricardo mostrando astucia boxeando sin problemas. Víctor Sandoval conectó a Ricardo con una dura derecha en el sexto mientras retrocedía y detenía el impulso de Ricardo Sandoval. Manteniéndose ocupados en el séptimo, Ricardo y Víctor siguieron luchando. En el octavo, Víctor Sandoval se mantuvo ocupado mientras Ricardo Sandoval seguía acercándose y mezclándose. Continuando con el intercambio al final del noveno, ninguno de los dos dejó de golpear mientras la pelea parecía estar en juego. En el décimo y último asalto, ninguno de los peleadores rehuyó mientras Ricardo acechaba y presionaba, Víctor boxeaba y contraatacaba mientras luchaban hasta llegar a los diez asaltos. Al completar diez asaltos, los jueces anotaron la pelea 97-93, 97-93 y 96-94 cuando Ricardo Sandoval logra la decisión unánime. El peso súper mediano Joeshon James (8-0-2, 5 KOs) de Sacramento, California, se deshizo de David “Dynamite” Stevens (13-1, 9 KOs) rápidamente en un asalto al abrir la transmisión en vivo de DAZN. Un corte de derecha de James hizo tambalear a Stevens mientras James seguía con un gancho de izquierda que derribaba a Stevens. James envió a Stevens a la lona por segunda vez y lo remató con un derechazo mientras el árbitro Jerry Cantú intervino para detener la pelea a los 2:52 del primero. En la pelea inaugural del Foro, haciendo su debut profesional, Iyana “Roxy” Verduzco (1-0) del Valle de San Fernando ganó una reñida decisión unánime sobre Clarice Morales (0-3-1) de Toledo, Ohio. Peleando desde la posición de zurda, Verduzco fue agresiva al principio del primer asalto mientras se defendía de Morales. Trabajando con el jab en el segundo asalto, Verduzco fue consistente en aplicar y mantener a Morales a distancia. Continuando trabajando, Verduzco permaneció ocupado mientras Morales permanecía en el bolsillo intercambiando. En la cuarta y última ronda, ambas damas sintieron la urgencia de presionar. Después de completar cuatro asaltos, los jueces anotaron la pelea 40-36, 39-37 y 39-37. Catterall vence a Linares en Liverpool Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.