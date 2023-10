Resultados desde Montreal El invicto peso súper mediano de la AMB #2, CMB #3, FIB #3 Erik Bazinyan (31-0, 22 KOs) detuvo al principal compañero de entrenamiento de Canelo, Ronald Ellis (18-4-2, 12 KOs) para retener sus títulos NABF y NABA el miércoles en la noche en el Casino de Montreal, Quebec, Canadá. Bazinyan derribó a Ellis con dos derechazos en el sexto asalto. Un Ellis tambaleante superó la cuenta, pero el árbitro detuvo la pelea. El tiempo era 1:44. En una revancha de peso súper welter femenino, Femke Hermans (17-4, 7 KOs) derrotó a Mary Spencer (7-2, 5 KOs) nuevamente para reclamar el título vacante de la FIB. Hermans superó a Spencer para ganar por decisión mayoritaria 95-95, 96-94, 97-93. Otros resultados:

Christopher Guerrero KO4 José “Piston” López (peso welter)

Leila Beaudoin G8 Estrella Valverde (peso superpluma femenino)

Mehmet Unal TKO1 Luca Spadaccini (peso semipesado)

Imam Khataev TKO3 David Benítez (peso semipesado)

Jhon Orobio TKO4 Jesús Solís Reyes (peso ligero )

Wilkens Mathieu TKO3 César López Romo (peso súper mediano) WBC despoja a McWilliams Arroyo del cinturón interino mosca OMB anuncia seminarios en Nicaragua el 25 de octubre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.