OMB anuncia seminarios en Nicaragua el 25 de octubre La Organización Mundial de Boxeo (OMB) anunció en su 36° convención anual desde Punta Cana que realizará un seminario de árbitros y jueces el miércoles 25 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, como parte de las actividades previas al esperado evento de Noches de Campeones de la OMB el viernes 27 de octubre. El espectáculo es protagonizado por la defensa de peso mosca Jr de la OMB de Jonathan “Bomba” González contra el retador Gerardo Zapata de Nicaragua junto con múltiples títulos regionales en la cartelera y transmitido en vivo por ESPN+ y ESPN Knockout. Un comité especial está dirigido por el prestigioso árbitro internacional Russell Mora, quien ha trabajado en más de 600 peleas, incluidas muchas peleas por títulos mundiales al más alto nivel. Divulgará su experiencia entre los participantes y ofrecerá oportunidades de aprendizaje a los recién llegados. “Nuestro plan es ayudar al desarrollo de la región y esta es una excelente manera para que muchos de los que no pueden asistir a nuestra convención anual se involucren y certifiquen”. “Invitamos formalmente a todos los países de Centroamérica y Sudamérica a asistir”, afirma el Presidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel, quien anunció este evento especial en la 36 Convención de la OMB en Punta Cana, RD. El seminario de la WBO concluirá con la entrega de certificaciones a todos los asistentes que aprueben sus respectivos exámenes, lo que les permitirá comenzar a trabajar de inmediato en la región. Están invitados todos los funcionarios y comisiones que incluyen a Nicaragua, Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela, Colombia entre otros países. Confirmados por parte de la OMB están el experimentado árbitro Roberto Ramírez Jr de Puerto Rico, el juez Jerry Martínez y el árbitro José H Rivera. La OMB también contará con el médico en Medicina Deportiva Juan Carlos Devia Jr, quien tocará muchos temas importantes sobre los protocolos de salud de los peleadores. Nicarauga, Única, Original, tierra de lagos y volcanes, un paraíso turístico y un lugar seguro en Centroamérica se complace en recibir a todos los funcionarios la última semana de octubre para este Mega evento. Resultados desde Montreal AMB ordena Goulamirian-Dorticos Like this: Like Loading...

