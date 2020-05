WBC awards en la lucha contra el Covid son entregados en Tailandia Photos and info Courtesy of Bangkok Post El Consejo Mundial de Boxeo ha otorgado premios a una pareja de celebridades y a su médico por ayudar a crear conciencia sobre los riesgos y peligros de Covid-19. Los premios “Héroes de la Humanidad” fueron entregados a Matthew Deane Chanthavanij, su esposa Lydia Sarunrat y el Dr. Wichai Techasathit, jefe del equipo médico en el Hospital Bumrungrad, en la oficina de WBC Asia en Bangkok el sábado por la tarde. Matthew ha sido aplaudido por elegir hacer pública su infección por Covid-19 en un momento en que las autoridades aún minimizaban los riesgos de estar expuestos al coronavirus. El actor y entusiasta del boxeo, propietario del campamento de Khongsittha Muay Thai, fue el maestro de ceremonias en un combate de boxeo en el New Lumpinee Boxing Stadium el 6 de marzo al que asistieron 4.000 personas, entre ellas los retornados de Italia, donde la enfermedad se estaba extendiendo con toda su fuerza. Una semana después, Matthew publicó en Instagram los resultados de la prueba emitidos por un hospital privado el 13 de marzo e instó a las personas que habían estado en contacto con él en los últimos días a controlar sus síntomas. Khan pudiera terminar su carrera entrenado por Roach

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.