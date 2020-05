Khan pudiera terminar su carrera entrenado por Roach Por.Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial Amir Khan cree que podría entrenarse con Freddie Roach para su etapa final en el boxeo. Khan ha entrenado con cerca de seis entrenadores desde que se convirtió en profesional en 2005. El difunto Oliver Harrison estaba en la esquina de Khan para sus primeras 17 peleas antes de que Jorge Rubio estuviera en la desastrosa derrota del Británico ante el Colombiano Breidis Prescott. Roach tomó las riendas de la parte más exitosa de la carrera de Khan cuando se convirtió en un campeón unificado de peso welter ligero. Desde que se separo de Roach en 2012, el medallista de plata olímpico ha trabajado con Virgil Hunter, Joe Goosen y más recientemente Bones Adam. Nevada cerca de restablecer el boxeo

