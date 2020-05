Nevada cerca de restablecer el boxeo La Comisión Atlética del Estado de Nevada anunció una audiencia por teléfono el próximo miércoles (27 de mayo) para discutir el regreso del boxeo en vivo en el estado. Se espera que los comisionados aprueben los protocolos COVID-19 para los eventos a realizarse sin la presencia de una audiencia en vivo. Top Rank está solicitando un permiso para promocionar eventos de boxeo el 9 y 11 de junio en MGM Grand para ser televisado por ESPN / ESPN +. UFC también espera obtener la aprobación para organizar espectáculos locales. Inducción 2020 BHOF Nevada pospuesta para el verano de 2021

