Inducción 2020 BHOF Nevada pospuesta para el verano de 2021 El Salón de la Fama del Boxeo de Nevada ha anunciado el aplazamiento de su fin de semana de inducción 2020 hasta el verano de 2021. La gravedad de la crisis de salud debido a la pandemia de Covid-19 causó que la Presidenta y CEO del Salón de la Fama del Boxeo de Nevada (NVBHOF) Michelle Corrales -Lewis para hacer el anuncio oficial. El octavo espectáculo anual de fin de semana había sido programado para el 7 y 8 de agosto en el Red Rock Hotel en Las Vegas. La Clase 2020 de Inductees será aumentada por nombres adicionales que comprendan la Clase 2021, y ambos se celebrarán en el evento más espectacular en la historia de NVBHOF el próximo verano. Tristeza por la difícil decisión de Sparta Boxing de Ucrania

