Tristeza por la difícil decisión de Sparta Boxing de Ucrania Por.Gabriel F. Cordero La empresa mas grande de boxeo en Ucrania, Sparta Boxing Promotions ha informado que ha llegado a un acuerdo para la liberacion de contratos promocionales con sus boxeadores estrellas; Karen Chukhadzhian y Andrei Velikovsky y Zoravor Petrosyan mientras que Aram Fanian permanece con la empresa. En su información la empresa hace énfasis en que después de los boxeadores haber adquirido una experiencia invaluable, haberse vuelto físicamente más fuertes y ganar fama en el mundo del boxeo, están llenos de ambiciones para desarrollar sus carreras y la única forma de lograr hacer sus metas una realidad actual es continuar sus carreras en el extranjero lo que les ayudara más rápido y fácil lograr ser estrellas del boxeo mundial. Los Ucranianos talentosos recibieron ofertas de empresas de Europa y los EE. UU., En relación con lo cual Sparta Boxing Promotions tomó una decisión difícil pero necesaria para liberar a Chukhadzhyan, Velikovsky y Petrosyan, dadas sus serias perspectivas y crecientes ambiciones. La compañía informo que ya no trabaja con Vyacheslav Senchenko. En los últimos años, la empresa de promoción Sparta Boxing Promotions se fortaleció como una de las más activas y de rápido progreso en Ucrania. La triste noticia es animada por la esperanza en que no detiene su trabajo, sino que hace una breve pausa en las actividades de promoción activa. Inducción 2020 BHOF Nevada pospuesta para el verano de 2021 Fallece Australiano Héctor Thompson a los 70

