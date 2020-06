WBC anuncia el 2021 como el Año del Boxeo El equipo del Consejo Mundial de Boxeo se estaba preparando para el Episodio 64 de WBC Talks, cuando un fuerte terremoto de 7,5 grados sacudió varias regiones de México, incluida la Ciudad de México. Después del susto y con algunos retrasos, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, comenzó su conversación semanal con los medios de boxeo. La agenda incluyó: -Presentación de la convención anual del CMB en formato virtual que se realizará en San Petersburgo, Rusia, del 12 al 15 de agosto. -Presentación de 2021 como el Año del boxeo, donde cada mes habrá homenajes, eventos, funciones y reconocimiento a eventos históricos que han sido fundamentales para el desarrollo de este amado deporte. -Espectáculos de boxeo a puerta cerrada presentados por ZANFER en la Ciudad de México. -Presentación del campeón mundial de peso mosca del CMB, Julio César Martínez, quien habló sobre sus planes futuros. Campeón del WBC, Menayothin continua en el Boxeo Resultados desde Las Vegas

