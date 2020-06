Resultados desde Las Vegas En un choque de ex retadores del título mundial, el peso pluma Christopher “Pitufo” Díaz (26-2, 16 KOs) superó a Jason Sánchez (15-2, 8 KOs) en diez rounds. Las puntuaciones fueron 98-92, 97-93, 98-92. “Puedo pelear en peso pluma, o puedo hacer 122 libras”, dijo Díaz después. “Lo que sea que Top Rank quiera, pero estoy listo para una gran pelea en cualquier división de peso. Soy un luchador completamente diferente y mejorado del que luchó contra Shakur Stevenson el año pasado. “Trabajé en mi poder en el gimnasio. Mis entrenadores, Nelson Rodríguez y Freddie Roach, me prepararon para esta noche. Estoy listo para una gran pelea ahora. Ya sea en 126 o 122, estoy listo. Este es un nuevo Christopher Díaz “. En un choque de pesos welter junior invictos, Miguel Contreras (11-0, 6 KOs) superó a Rolando Vargas (5-1, 5 KOs) previamente invicto en seis rounds. Las puntuaciones fueron 58-56 3x. El peso pesado Helaman Olguin (8-3, 3 KOs) ganó una decisión mayoritaria de seis rounds sobre Adam Stewart (8-1-1, 5 KOs) . Los puntajes fueron 58-56, 58-56, 57-57. La pelea de Joseph Adorno-Alexis del Bosque fue cancelada después de que Adorno ingresó en un hospital de Las Vegas debido a la sospecha de deshidratación. La transmisión procedió según lo programado con cuatro peleas. WBC anuncia el 2021 como el Año del Boxeo Franco derrota a Maloney por el cinturón supermosca de la AMB

