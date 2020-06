Campeón del WBC, Menayothin continua en el Boxeo Los rumores de que el campeón mundial de peso mínimo y hombre récord Wanheng Menayothin (54-0, 18 KOs) se retira del boxeo son infundados. Esto fue aclarado por el ABCO (Asian Boxing Council), que está en contacto con el campeón. “Nos complace confirmar que el actual campeón mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo Wanheng Meenayothin no se ha retirado del boxeo profesional. El campeón buscará hacer su próxima defensa de su título mundial del WBC en los próximos meses “, dijo el Consejo Asiático de Boxeo en un comunicado. Con 54-0, Menayothin rompió la marca de 50-0 de Floyd Mayweather para el mejor récord de un campeón mundial invicto durante su carrera. Por supuesto, si Menayothin alguna vez tiene una pérdida o un empate, el récord vuelve a Floyd. WBC anuncia el 2021 como el Año del Boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.