WBA nombra a Vergil Ortiz Boxeador del Mes La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) publicó sus clasificaciones de julio con los cambios correspondientes al mes de julio y también otorgó a Vergil Ortiz como el Boxeador del mes gracias a la segunda defensa de su título Oro de peso welter de la AMB. Ortiz ingresó al ring el 24 de julio para enfrentar al colombiano Samuel Vargas y obtuvo una gran victoria durante la pelea principal de la noche celebrada en Fantasy Springs, en Indio, California. El prospecto estadounidense noqueó al sudamericano en siete capítulos para retener su cinturón. Fue el 16º KO en 16 peleas para el boxeador de 22 años, que pronto ha escalado rápidamente a una oportunidad de pelea por el título. Christy Martin Promotions regresa el 15 de agosto en Florida Ex Campeón Japones Koki Eto se retira del Ring

