Christy Martin Promotions regresa el 15 de agosto en Florida El sábado 15 de agosto tendrá lugar una emocionante noche de acción profesional de boxeo en el Ocean Center Daytona en Daytona Beach, FL. Christy Martin Promotions presenta la primera entrega de la serie Payne Boxing. Varios combates de diferentes pesos que se mostrarán, incluidas dos peleas por título cuando Francisco Torres (14-3) se enfrenta a Cleotis Pendarvis (21-5-2) para el título de peso welter Fedelatin de la AMB en el evento principal. En el evento principal muy esperado, el Argentino Alberto Palmetta (13-1) se enfrenta al neoyorquino Tre’Sean Wiggins (11-4-3) en una pelea de diez rounds en 145 libras. por el título internacional welter de la AMB. “Estos son algunas peleas buenas y emocionantes”, dijo Christy Martin. “Tre’Sean Wiggins está en una misión para detener a Palmetta, quien está decidido a irse con el título, y espero un buen combate de Pendarvis y Torres”. Combatientes de trece países diferentes programados para participar, incluidos Christian Thun (4-0), Frency Fortunato Saya (9-0), Nicolay Shvab (4-0), Richard Rivera (17-0) y muchos más. Cerveza, licor, vino estarán a la venta. Además, una mesa de productos con Christy Martin Collectables estará disponible. Christy Martin Promotions tendrá el distanciamiento social, el suministro de máscaras para los espectadores y el control de las temperaturas. El evento será transmitido / transmitido internacionalmente en TYC Sports Argentina (disponible en DISH).

La legendaria Christy Martin estará presente. Las entradas serán limitadas ya que se implementarán medidas de distanciamiento social. Las puertas se abren a las 5 p.m., las peleas comienzan a las 6 p.m. Los boletos serán de $ 42, $ 62 y $ 102 (Asiento en una mesa, máximo cuatro espectadores por mesa). Entradas disponibles ahora en Eventbrite.com. El ex escritor de Fightnews.com, Christian Schmidt, se convirtió en el presentador del ring. Roy Jones Jr: cuanto más dura la pelea, sera mejor WBA nombra a Vergil Ortiz Boxeador del Mes

