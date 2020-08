Por Ray Wheatley – World of Boxing

La leyenda del ring Roy Jones Jr. habló con Peter Maniatis sobre su enfrentamiento del 12 de septiembre con Mike Tyson y las tácticas que usará. Roy también elogió a Teofimo López, quien cree que podría ser la próxima superestrella del boxeo. Roy también habla sobre convertirse en ciudadano Ruso y conocer a Vladimir Putin, por qué está agradecido con su padre. También reveló que lanzará un nuevo disco dos semanas antes de chocar con Mike Tyson.

“Fue una bendición disfrazada”, dijo Roy. “Estaba tan contento de estar tan contento de que (Mike Tyson) me eligió como el oponente que quería enfrentar. Quería luchar contra Mike cuando gané el título de los pesos pesados ​​en 2003, pero nunca iba a suceder, pero él era el único tipo por el que me habría quedado en los pesos pesados.

“Entonces, cuando vinieron y me llamaron esta vez, dije ‘hombre, es un momento loco, pero la gente estrictamente en su casa ahora, realmente no pueden ir muy lejos, por lo que la gente quiere entretenimiento porque no tenemos muchos deportes. así que este es un momento perfecto para ello “.

“Solo voy a encerrarlo (Tyson) al principio. Manténgase alejado de él de ese ataque inicial. Entonces será más peligroso. Para las primeras dos o tres rondas. Después de eso, debería poder asumir el control, ya que he estado activo y él no ha estado activo. Cuanto más dura la pelea, mejor es para mí, peor para él.

“Así que saldré y boxearé temprano, mantenga mi distancia. Si mantengo mi distancia, lo más seguro será para mí, pero al final del día, en algún momento tendré que involucrarme y presionarlo. Una vez que pase esa tormenta temprana, tendré mi oportunidad.

“Mi padre ha sido una parte masiva de mi carrera. El esta bien. Los tiempos cambian, pasas por diferentes cosas, así que es lo que es. Tuvo una pelea con (Marvin) Hagler. Fue bastante bueno, supongo, pero nunca pude verlo. Supongo que fue competitivo hasta que lo cortaron. Eso fue más o menos para él, pero transmitió las habilidades y transmitió muchas cosas que solía llevarme a la cima del mundo del boxeo. Así que siempre estoy agradecido con él por eso.

“Durante mi carrera en el boxeo, mucha gente me conocía de los Juegos Olímpicos cuando me robaron la medalla de oro. Estaba en Rusia haciendo negocios y me preguntaron por qué no me hago ciudadano de Rusia. Dijeron que te quieren mucho en Rusia. Dije ‘¿por qué no? Es una buena idea.’ Me pusieron en contacto con Vladimir Putin. Pregunté y lo he estado amando desde entonces.

“Todavía estoy involucrado en la industria de la música y tendré una canción que saldrá antes de la pelea (Mike Tyson). En realidad, probablemente un par de semanas antes de la pelea. No puedo esperar

“La pelea será en un estadio vacío, pero si no puedes motivarte por Mike Tyson, eso significa que no puedes motivarte”. No me importa quien eres. Si sabes que vas a compartir el anillo con Mike Tyson y eso no te motiva, hay algo mal en ti.

“Si Teofimo López es el ganador de la pelea de Lomanchenko-López, se convertirá en una estrella inmediata de pay-per-view”, creo. Creo que él es la próxima gran estrella en el boxeo. Tendrá una dura prueba contra Lomanchenko, ya que es mi número dos o tres para el mejor boxeador libra por libra. Entre él, Crawford y Canelo. Si López puede enfadarse, será el próximo tipo en el mercado en ser la estrella de la libra por libra de pay-per-view porque tiene todos los atributos, la explosividad y todo lo demás. Devin Haney es otro buen luchador que tiene todos los atributos, velocidad, potencia y delicadeza, así que ya veremos.

“Espero que todos sintonicen la Pelea de Mike Tyson-Roy Jones. Será una gran noche. Dos de las personas más emocionantes para estar en el ring de boxeo en las últimas cuatro décadas. Será una de las mejores noches de la historia. Estoy deseando que llegue y gracias a todos por su apoyo. No puedo esperar hasta volver “Down Under”.

* * *

Roy Jones Jr. visitará Australia cuando se levanten las restricciones de viaje de la pandemia de coronavirus y aparecerá con el ex campeón de peso pluma del CMB Sharon Anyos en seminarios sobre la salud de hombres y mujeres.