Resultados desde Rosarito, Mexico Los Barrientes Twins de 17 años, Angel “AK-47” (3-0, 3 KOs) y Chávez “The Beast” (3-0, 3 KOs), además de su compañero de equipo Demler “DJ” Zamora lll (4- 0, 3 KOs), todos lograron impresionantes nocauts el sábado en Papas and Beer en Rosarito, México. Los tres provienen del Gimnasio de boxeo Pound-4-Pound en Las Vegas. El súper gallo Chávez Barrientes detuvo a Gilberto Valenzuela en el primer round. El hermano gemelo Angel Barrientes detuvo a Brayan Martínez en el primer round de su pelea de peso súper gallo. El peso pluma Demler “DJ” Zamora III detuvo a Sergio Vidal en el segundo round. Otros boxeadores de Pound-4-Pound que lograron victorias en México fueron el peso ligero Nino Delgado (6-0-1, 3 KOs), el súper mosca Jesse Rosales (4-0, 3 KOs) y el peso pluma Joseph Macedo (2-0, 2 KOs) ) Round 12 con Mauricio Sulaiman: EL Regreso de Mike Tyson Roy Jones Jr: cuanto más dura la pelea, sera mejor

