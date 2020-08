Round 12 con Mauricio Sulaiman: EL Regreso de Mike Tyson Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del CMB Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sentido pésame a cualquiera que haya perdido a un ser querido. Fightnews perdió Flattop, lo que ha creado un tremendo dolor entre los medios de boxeo y los miembros de la industria. Estos son tiempos delicados y nuestras oraciones van a todos los que están pasando por un momento difícil. Las redes sociales y los medios deportivos explotaron con la noticia del regreso de Mike Tyson al ring. Independientemente de ser solo una exposición, las noticias han dado la vuelta al mundo y hay un gran interés en ver este evento. Tyson se enfrentará a Roy Jones, quien fue considerado, durante varios años, el mejor boxeador del planeta, por su gran habilidad, velocidad de mano, poder de puño y dominio general en el ring. La exhibición está programada para el sábado 12 de septiembre en Los Ángeles, California, un concurso de ocho asaltos, sin casco y con guantes de 12 onzas. Este es un punto que me preocupa. Tanto Tyson como Jones deben usar artículos para la cabeza que los boxeadores usan en el combate, y usar guantes de 16 o incluso de 18 onzas. Este evento es una iniciativa de caridad que es muy apreciada y busca brindar a los fanáticos del deporte un momento de entretenimiento. Es por eso que el Consejo Mundial de Boxeo apoya plenamente su realización, pero repito, de ninguna manera se puede descuidar la seguridad de los contendientes. Estoy seguro de que la Comisión Atlética del Estado de California está tomando todas las disposiciones para garantizar su seguridad antes y durante el evento. Estamos entrando en las rondas de campeonato de esta dura lucha contra COVID-19. Es ahora donde tenemos que demostrar nuestra capacidad máxima para ganar y tener éxito. La cooperación de cada uno de nosotros será esencial para lograr el éxito. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, y es muy simple, pero esto requiere disciplina y nunca bajes la guardia, ¡protégete en todo momento! http://suljosblog.com/suljos/wp-content/uploads/2020/04/stay-home-stay-safe.jpg Los pasos de protección simples deben aplicarse en todo momento: – Distancia sana. Simplemente mantenga una brecha entre usted y otras personas, en todo momento. – Higiene personal. Lávese las manos continuamente con agua y jabón. – Evita tocar cosas. Además, trate de no tocarse la cara, especialmente la boca, la nariz y los ojos. – Use cubiertas de mascarillas. Si los usa, y a otras personas también, es prácticamente imposible que Covid-19 se propague. El CMB lanzó una campaña especial el viernes pasado: “Me preocupo por ti” regala una máscara facial. Te invito a ser parte de esta cruzada, comenzando por ti mismo; Usémoslo e invitemos a todos a hacerlo. ¡Comenzó agosto, y también lo hicieron las peleas del campeonato mundial! Estamos muy entusiasmados con la gran actividad que se verá. El mexicano David “Bandera Roja” Benavidez defenderá su campeonato mundial de peso súper mediano, el 15 de agosto, en el Mohegan Sun, en Connecticut, Estados Unidos. El 22, Dillian Whyte defenderá su título interino de peso pesado contra el ruso Alexander Povetkin en Inglaterra. Ese mismo día, el ex campeón mundial de peso welter Shawn Porter disputará el cinturón de plata del CMB contra el alemán Sebastian Formella, y el 29, los ex campeones, el venezolano Jorge Linares y el dominicano Javier Fortuna lucharán en un empate por el cinturón de diamantes del CMB, en California. El programa Heroes of Humanity ha finalizado. Ha sido gratificante ver tantas historias de todo el mundo. El Consejo Mundial de Boxeo junto con Scholas Occurrentes, la fundación no religiosa del Papa Francisco, en la que todos fueron invitados a nominar a aquellas personas o instituciones que han tenido acciones especiales durante la pandemia en apoyo de sus comunidades. SABÍAS…? El programa Ring Telmex-Telcel nació en julio de hace 12 años, después de una conversación entre Carlos Slim y mi querido padre, José Sulaimán. Se proporciona ayuda financiera mensual a los luchadores que están inscritos en el programa Ring Telmex-Telcel para permitirles dedicarse al boxeo; ha generado 18 campeones mundiales, entre ellos; Saúl Canelo Álvarez, miembro de la primera generación en 2008. Un año después, la Fundación Telmex-Telcel acordó crear un programa de pensiones de vida y gastos médicos para 27 ex campeones. Carlos Slim fue nombrado Hombre del Año por el CMB por estas contribuciones al deporte más importante de México, uno con la mayoría de las medallas olímpicas, y que ha coronado a 200 campeones de México. Agradezco sus comentarios en contact@wbcboxing.com Resultados desde Rosarito, Mexico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.