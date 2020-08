Joshua a Fury: no tenemos que preocuparnos por Usyk El campeón de peso pesado de la AMB, la FIB, la OMB Anthony Joshua y el campeón de peso pesado del WBC Tyson Fury, que están en fila para dos peleas en 2021, se encontraron mientras estaban de vacaciones en Marbella, España. Joshua le dijo a Sky Sports: “Dijo: ‘¡No pierdas ante Kubrat Pulev!’ Le dije: ‘Eso es algo tonto que decir’. Él dijo: ‘¿Tienes que pelear con Usyk?’ Le dije: ‘Mira Tyson, cuando tú y yo podemos pelear juntos, no tenemos que preocuparnos por Usyk. ¡Te veo el próximo año! ‘” Usyk es el retador obligatorio de Joshua para la OMB. Tanto Joshua como Usyk son promovidos por Matchroom. Se anuncia la Exhibición Chavez-Arce 3 para el 25 de septiembre Round 12 con Mauricio Sulaiman: EL Regreso de Mike Tyson

