Se anuncia la Exhibición Chavez-Arce 3 para el 25 de septiembre En el Tradicional ¨Martes del Cafe¨ del WBC se ha anunciado que las leyendas del Boxeo Mexicano, Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, se enfrentarán por tercera vez en una pelea de exhibición en el Grand Hotel de Tijuana. Tendrá lugar el 25 de septiembre, a puerta cerrada, con transmisión en vivo de PPV. El evento se anunció oficialmente por el Presidente del WBC, Mauricio Sulaimán y beneficiará a las personas vulnerables en Tijuana y Culiacán, y se otorgarán becas a jóvenes con problemas de adicción en las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez. También en acción estarán los hijos de Julio. Julio César Chávez Jr tendrá una pelea de exhibición, mientras que Omar Chávez tendrá un oficial de ocho asaltos. La transmisión será en alta definición a través de la plataforma superboletos.com. Joshua a Fury: no tenemos que preocuparnos por Usyk

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.