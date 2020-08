Ex Campeón Japones Koki Eto se retira del Ring Por Joe Koizumi El ex campeón interino de peso mosca de la AMB, Koki Eto (24-5-1, 19 KOs), de 32 años, anunció que colgará los guantes para siempre después de una carrera de once años. Koki, un peso mosca alto de 5’8.5 “, era uno de los tres hermanos Eto junto con su gemelo Daiki y su hermano menor Shingo, y solo Koki se apoderó de un cinturón mundial a pesar de que era solo uno provisional. Koki, a pesar de su físico talentoso, no era un boxeador habilidoso, sino un boxeador dispuesto a quien le encantaba intercambiar golpes para abrumar a su rival generalmente más corto en el rango cercano, y no era bueno para hacer frente a un Dan tan elegante con un buen juego de piernas como el Mexicano Carlos Cuadras cuyo cinturón de 115 libras del CMB Koki no pudo ganar aunque acechó toda la noche aquí en un combate en el 2015. Fue en Bangkok, Tailandia, donde Eto detuvo una racha perdedora notoria de retadores Japoneses que intentaban ganar cinturones mundiales en el país de Buda cuando anotó un dramático derribo de Kompayak Porpramook en la última sesión para ganar un cierre pero unánime. veredicto (114-113 dos veces, 116-111). Su reinado duró menos de cuatro meses desde que cedió su cinturón interino de la AMB a otro Thailander Yodmongkol CP Freshmart a través de una pelea detenida en el duodécimo round en Chonburi, Tailandia. Al revisar sus pasos valientes con altibajos, experimentó otra mala suerte en Kissimmee, Florida, en mayo de 2019. Koki se enfrentó al invicto ex olímpico Jeyvier Cintron por el vacante cinturón internacional de 115 libras de la OMB y obtuvo un impresionante nocaut en el primer round en una eliminatoria para el # 1. La repetición del video, sin embargo, demostró que Cintron se derrumbó principalmente por un cabezazo accidental y en parte por el sólido derechazo de Eto. Desafortunadamente, el resultado se anuló a NO decisión, y participaron en una pelea de revancha con Koki golpeado por una decisión muy unánime (todos 99-90) en el mismo Kissimmee en menos de tres meses desde entonces. Se convirtió en la última aparición de Koki Eto. Koki había sido manejado por el ex campeón de peso minimosca de la AMB, Yoko Gushiken, quien registró trece defensas en su haber, pero Yoko cerró su gimnasio en junio, lo que podría causar la despedida de Eto en el boxeo. Era un boxeador que complacía a los fanáticos ya que la gente siempre amaba su espíritu de lucha. Leo derrota a Williams por el título de las 122 libras de la OMB

