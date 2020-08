Leo derrota a Williams por el título de las 122 libras de la OMB El invicto OMB # 2 Angelo Leo (20-0, 9 KOs) ganó una decisión unánime de doce rounds sobre Tramaine Williams (19-1, 6 KOs) para reclamar el vacante título mundial de peso supergallo de la OMB que anteriormente tenía el Mexicano, Emanuel Navarrete el sábado por la noche en Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. Leo utilizó un ataque corporal dominante y una presión constante para superar a Williams en puntajes de 117-111, 118-110, 118-110. La OMB # 6 Williams reemplazó a Stephen Fulton Jr., quien dio positivo por COVID-19. En una eliminatoria por el título súper gallo de la AMB, el invicto WBA # 8 Ra’eese Aleem (17-0, 11 KOs) logro un TKO en el décimo round sobre el AMB # 9 Marcus Bates (11-2, 8 KOs). Aleem estuvo al mando todo el camino. Bates era un boxeador con una sola mano después de lesionarse la muñeca derecha en el noveno round. Aleem saltó sobre Bates en el décimo round que condujo a la detención del árbitro. El tiempo era 2:18. Aleem superó anteriormente a Bates hace dos años. El invicto peso semipesado Joseph George (11-0, 7 KOs) anotó un espectacular nocaut en el noveno round contra Marcos Escudero (10-2, 9 KOs) en una revancha de su enfrentamiento ShoBox de noviembre que vio a George ganar una estrecha decisión dividida. Esta vez aterrizó un uppercut masivo que derribó a Escudero. El tiempo era 3:00. Escudero estaba adelante en dos de las tres tarjetas. Ex Campeón Japones Koki Eto se retira del Ring Rungvisai vence por DU a Ruenroeng sin público en Tailandia

