Rungvisai vence por DU a Ruenroeng sin público en Tailandia Courtesy: Matchroom Boxing / YouTube El Tailandés dos veces ex campeón de peso supermosca del WBC , Srisaket Sor Rungvisai (48-5-1, 41 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre el ex campeón de peso mosca de la FIB, Amnat Ruenroeng (20-4, 6 KOs) en una pelea en 120 libras. sin espectadores el sábado 1 de agosto en Workpoint Studio en Bang Phun, Tailandia. Southpaw Srisaket fue cortado sobre el ojo izquierdo por un choque de cabezas en el tercer round. Ruenroeng, de 40 años, trabajó fuerte en el cuarto round sobre el corte de Rungvisai. Después de eso, Srisaket, de 33 años, aumentó la presión, a pesar de la sangre, mientras que Ruenroeng boxeaba inteligentemente. Los puntajes fueron 97-94, 96-93, 99-91. WBC # 13 La cadena “Rock Man” de peso súper gallo Worawut (11-0-1, 10 KOs) venció con un KO en el segundo round sobre Jomar Fajado (17-17-2, 9 KOs). El peso mosca del CMB n. ° 14 Thananchai Charunphak (8-1, 6 KOs) dominó y superó a Kwanchai Pliankhunthod (0-2) por KO en el quinto round. El tiempo era 1:09. Boxeo sin publico este sabado en Cabos San Lucas

