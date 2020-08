Boxeo sin publico este sabado en Cabos San Lucas Duelos de gran competitividad se podrán disfrutar este sábado en Cabo San Lucas, Baja California Sur, al realizarse la atractiva cartelera a puerta cerrada encabezada por el talentoso púgil sordomudo Gerardo “La Sombra” Castillo. En ceremonia de pesaje que se realizó en la “burbuja” que se implementó en el hotel sede, los protagonistas de los atractivos combates superaron sin mayor problema el requisito de la báscula, quedando listos para formar parte de la cartelera que ofrecerá Eventos Especiales Rocky (EER), que preside el empresario Héctor Sánchez Arredondo. Siguiendo todos los protocolos y recomendaciones para evitar todo tipo de contagios, vuelve a Baja California Sur la emoción del deporte de los puños con un atractivo cartel a puerta cerrada, que encabeza el duelo que protagonizará Gerardo Castillo, al encarar al púgil local Andrés “Bombita” García, diez rounds en la escala de peso gallo. Al momento de subir a “la romana” Gerardo Castillo y su oponente Andres García no tuvieron problema para marcar 117 libras, dentro de limite de la división de peso gallo, en que fue acordada la reyerta principal de la función, que será sancionada por la Comisión Box de los Cabos, que preside Arturo Cota Sandoval. En la contienda semifinal el también púgil mexiquense Arturo “Pantera” Segundo (116.60) se medirá al paceño Armando Appel (115.50), ocho rounds en peso supermosca. El sensacional púgil regiomontano Jaret “Domador” González (129.50) buscará continuar con su marcha invita en el terreno de paga, al encarar al paceño Erick González (127), seis rounds en peso superpluma. En combate pactado a seis tandas en peso mosca el local Rene “Pachin” Casimiro (112) enfrentará al chihuahuense Carlos Zaleta (114. El púgil estadounidense Reynaldo “Ray” Graceski (198) enfrentará al local Marcos García, (196), cuatro rounds en peso semicompleto; y Daniel “Cholo” Ramírez (125) buscará seguir en plano ascendente al encarar a Alfredo Bañaga (127), cuatro episodios en peso pluma. Ex campeón Abner Mares se une al equipo de Showtime

