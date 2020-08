Ex campeón Abner Mares se une al equipo de Showtime El cuatro veces campeón mundial y Olímpico Abner Mares se unirá al equipo de anuncio del Showtime Championship Boxeo de este sábado. Mares trabajará junto al anfitrión Brian Custer, el presentador Mauro Ranallo, Al Bernstein (analista), Jimmy Lennon, Jr. (anunciador del ring), Steve Farhood (marcando) y Jim Gray (reportero del ring). Malignaggi fuera? No va a estar en el equipo de Showtime el analista popular Paulie Malignaggi, quien, según los informes, ha sido congelado por la red por su opinión sobre el racismo expresado en una entrevista a principios de este año. Boxeo sin publico este sabado en Cabos San Lucas Errol Spence y Danny García anuncian PPV para Noviembre 21

